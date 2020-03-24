جبق: مستوى القطاع الأستشفائي بلبنان عالي جداً والتحدي بعدد الأسرة وبعض المستلزمات

أعتبر الوزير السابق ​جميل جبق​، في حديث تلفزيوني، ان "مستوى القطاع الأستشفائي في ​لبنان​ عالي جداً ولكن التحدي اليوم بعدد الأسرة وبعض المستلزمات الأخرى، والمطلوب منا هو ​الوقاية​ والحذر"، موضحاً ان "الجيل الموجود في ​المخيمات​ في لبنان هم من ​الشباب​ وقد لا يشعرون باصابتهم بالفيروس ولكن يقومون بنقله للناس، وأستطيع أن أقول أن ​الأمن​ الصحي للمخيمات غير مضبوط نهائياً، اما بالنسبة للنقل العام فالاختلاط يشكل مشكلة كبيرة جداً و​العالم​ يتبع هذه الخطوات".

وبيّن جبق ان "مستوى الحرص والوعي في القرى اللبنانية عالي جداً وبنسب أكبر من المدن"، موجهاً "تحية للقطاع الإعلامي على حملات التوعية التي أدت إلى رفع مستوى الوعي عند المواطن".