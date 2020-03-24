ضاهر عن الاجتماع النيابي ببلدية زحلة: سنعمل قريبا على مكافحة فيروس الفساد وقلة الاخلاق

أعتبر النائب ​ميشال ضاهر​، ان "نواب قضاء زحلة وأصحاب ​المستشفيات​ ومدير ​مستشفى الهراوي الحكومي​ ومجموعة من الأطباء، اجتمعوا اليوم في مبنى ​بلدية زحلة​، بدعوة مشكورة من ​البلدية​ ورئيسها المهندس اسعد زغيب، للتعاون بعيدا من ​السياسة​، لإيجاد بعض الحلول لمكافحة فيروس ​الكورونا​ وتسخير الامكانات لحماية اهلنا وناسنا".

ولفت ضاهر الى "بعض أصوات النشاز التي تنتقد هذا الاجتماع ومن حضره، والتي لا تترك مناسبة الا وتحاول التهجم ونشر السموم علها تلفت الانظار اليها نظرا إلى غياب حضورها هي واسيادها سياسيا واجتماعيا لعدم تقبل المجتمع الزحلي لهكذا ظواهر، فلهذا البعض نقول بأننا سنعمل قريبا على مكافحة فيروس ​الفساد​ وقلة الاخلاق".