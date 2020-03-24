مجلس بلدية طرابلس: توزيع حصص غذائية على أبناء المدينة بقيمة 3 مليار ليرة لبنانية

عقد المجلس البلدي في ​طرابلس​ برئاسة رئيس ​البلدية​ ​رياض يمق​، جلسة طارئة قرر فيها توزيع حصص غذائية على أبناء المدينة بقيمة 3 مليار ليرة لبنانية، اضافة الى "مساهمة مالية الى ​المستشفى الحكومي​ في ​القبة​ بقيمة 150 مليون ليرة، مقسمة الى قسمين: الأول مبلغ 73361771 ليرة مساهمة في ثمن جهاز pcr, والثاني مبلغ 76361771 ليرة بدل مساهمة للفحوص المخبرية العائدة إلى ​فيروس كورونا​، شرط ان يقدم الفحص مجانا إلى أبناء المدينة".

وتقرر "تقديم مبلغ 75 مليون ليرة مساهمة الى جهاز الطوارئ والاغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية لما تقوم به من مساعدة صحية وميدانية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا في المدينة، وخصص المجلس مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية، كما وستعمل البلدية على تسريع الاجراءات الازمة لاستكمال تنفيذ هذا القرار وفقا للأصول القانونية".