بلدية مشمش: فريق عمل وحواجز ثابتة لتطبيق الحجر المنزلي

أعلنت ​بلدية مشمش​، في بيان، أن "المجلس البلدي اتفق على تأليف فريق عمل لمتابعة ​الأمن​ في البلدة، على أن يصار إلى إقامة حواجز ثابتة من ناحية المدخل على جسر مشمش وطريق الجرد - ​الهرمل​ وتسيير بعض الدوريات داخل البلدة لتطبيق الحجر المنزلي"، مشيرة الى أن "المجلس كلف رئيس ​البلدية​ محمد بري التنسيق التام مع ​بلدية فنيدق​ المجاورة ورئيس الاتحاد ليصار الى الحد من الباعة المتجولة والدراجات النارية والمرور الكثيف على الاوتوسراد الجديد كونه غير منجز بعد".

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