حزب الله يواصل حملة من "بيت ل بيت" في مدينة صيدا

واصلت فرق ​الدفاع المدني​ في ​الهيئة الصحية الإسلامية​ في ​حزب الله​ في منطقة صيدا، تنفيذ البرنامج المقرر لمكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد في مدينة صيدا ومنطقتها، حيث نفذت حملة "من بيت ل بيت" التوعوية وشملت 21 مبنى (76 منزلا) في حي ​ساحة القدس​ في مدينة صيدا و235 منزلا في مناطق تعمير ​عين الحلوة​ الوسطاني البركسات، الفيلات، وصولا حتى ساحة النداف في الفيلات- صيدا.

وأقامت حاجز إرشادي توعوي لتوزيع المنشورات الإرشادية التوعوية من مخاطر الفيروس وسبل الوقاية منه في شارع شهداء الجيش في ​حارة صيدا​ وحملات تعقيم في أحياء بلدات حارة صيدا، عنقون،حومين التحتا، قناريت،تعمير عين الحلوة، الفيلات.