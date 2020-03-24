حزب الله يواصل حملة من "بيت ل بيت" في مدينة صيدا

واصلت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله في منطقة صيدا، تنفيذ البرنامج المقرر لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مدينة صيدا ومنطقتها، حيث نفذت حملة "من بيت ل بيت" التوعوية وشملت 21 مبنى (76 منزلا) في حي ساحة القدس في مدينة صيدا و235 منزلا في مناطق تعمير عين الحلوة الوسطاني البركسات، الفيلات، وصولا حتى ساحة النداف في الفيلات- صيدا.
وأقامت حاجز إرشادي توعوي لتوزيع المنشورات الإرشادية التوعوية من مخاطر الفيروس وسبل الوقاية منه في شارع شهداء الجيش في حارة صيدا وحملات تعقيم في أحياء بلدات حارة صيدا، عنقون،حومين التحتا، قناريت،تعمير عين الحلوة، الفيلات.
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