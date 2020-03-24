أعرب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في رسالة جوابية إلى وزير دائرة العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو، عن "تقديره الكبير للجهود المنسقة للمسؤولين الصينيين لمواجهة وباء كورونا"، مثمنا مساهمة الصين في "مساعدة لبنان لمكافحة هذا الفيروس".
ولفت الحريري الى انه "في لبنان نواجه انتشار الوباء، ومن موقعنا السياسي العام والشعبي الواسع، أعلنتُ وصرحتُ وعملت على ضرورة التضامن اللبناني، من قبل كل القوى الفاعلة، شعبيا ورسميا وحكوميا، لاتخاذ الإجراءات المناسبة على كل المستويات، للنجاح في معركة الحد من الخسائر والانتصار في مكافحة الوباء، وضمان صحة المواطنين، رغم ظروف لبنان الحالية المعروفة"، لافتاً الى انه "أود أن أسجل رغبتي الشخصية، ورغبة تيار المستقبل، في متابعة وتفعيل التواصل مع الحزب الشيوعي الصيني بمختلف الأشكال وعلى كل المستويات، وتسجيل تمنياتي بالتواصل المباشر معكم، ومع الأمين العام للحزب، عندما تسمح الظروف بذلك، بعد انتصار البشرية على الوباء، وعودة الاستقرار العالمي والتفاعل المباشر".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري برسالة لمسؤول بالحزب الشيوعي الصيني: نمثن مساعدتكم للبنان لمكافحة الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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