ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 1930 حالة وتسجيل وفاة جديدة

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 1930 حالة، وذلك بعد أن كان عند مستوى 1442، في أكبر زيادة يومية لحصيلة المرضى بهذه العدوى في إسرائيل، معلنة عن تسجيل وفاة جديدة بالمرض.
وأوضحت الوزارة أن معظم الإصابات تعتبر طفيفة، بينما تعد حالات 34 شخصا حرجة، مضيفة أن عدد المتعافين يبلغ حتى الآن 53 شخصا، مشيرةً إلى تسجيل وفاتين 2 خلال الثلاثاء جراء المرض، ليرتفع عدد ضحاياه إلى 3 أشخاص حتى الآن.
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