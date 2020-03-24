بريطانيا لتشكيل جيش من ربع مليون متطوع

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نصر المجالي: مع ارتفاع عديد الوفيات الى 422 والإصابات إلى 8077، أطلقت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، حملة لتشكيل جيش قوي من المتطوعين قوامه 250.000 فرد لتعزيز قدرات الخدمات الوطنية الصحية NHS والحؤول من دون غرقها في خضم أزمة فيروس كورونا.

ودعا وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الراغبين في التطوع إلى التقدم فورا للعمل لتعزيز الخدمات المحلية، حيث أعلن أن ما يقرب من 12000 من العاملين الطبيين السابقين قد عادوا لوضع كفاءاتهم وقدراتهم في مواجهة جائحة كورونا.

كما كشف هانكوك في مؤتمر صحفي عقده في 10 داونينغ ستريت وتلقى الأسئلة على رابط الفيديو كجزء من المبادئ التوجيهية الحكومية الجديدة لوقف انتشار الفيروس عن افتتاح مستشفى مؤقت جديد باسم NHS Nightingale ، في مركز إكسل Excel الدولي للمعارض في شرق لندن حيث يبدأ استقبال المصابين في الأسبوع المقبل.

دعم الجيش

وقال إن المستشفى سيضم عنبران ويتسع لـ 4000 شخص. من المفهوم أنه سيتم تشغيله يوم السبت 4 أبريل، و"بمساعدة الجيش ومع أطباء NHS، سنتأكد من أن لدينا القدرة التي نحتاجها حتى يتمكن الجميع من الحصول على الدعم الذي يحتاجونه".

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وقال وزير الصحة البريطاني إن من بين العاملين الطبيين السابقين الذين عادوا للخدمة نحو 2660 طبيبًا وأكثر من 2500 من الصيادلة وموظفين آخرين و6147 ممرضًا.

وأضاف هانكوك: "وسوف ينتقل حوالي 5500 من أطباء السنة النهائية و18.700 من ممرضات طلاب السنة النهائية إلى خط المواجهة الأسبوع المقبل".

وفي الأخير، أثنى وزير الصحة البريطاني بتقدير عال "على كل واحد من أولئك الذين يعودون إلى NHS في ساعة الحاجة."

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