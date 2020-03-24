شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: نستهدف توعية المواطنين بعدم النزول من خلال مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال اللواء محمدالغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، والمتحدث باسم الحزب، إن حملات الحزب في المحافظات مستمرة لتقديم الخدمات للمواطنين، والتأكيد على بقاءهم في المنازل، وذلك لمواجهة خطر فيروس كورونا العالمي، لافتا أن حملات التوعية التي تستهدف مخاطبة المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستمرة لدعوتهم على عدم النزول في ظل هذه الأوضاع .

وأضاف مساعد رئيس حماة الوطن في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الفترة الحالية حاسمة بالنسبة لالتزام المواطنين واتباع قرارات الحكومة لمواجهة هذا الفيروس من خلال الاجراءات الاحترازية التي تتم في الوقت الحالي، لافتا أن أى إهمال من المواطنين سيكون هناك سيناريو غامض يواجه البلاد، وهو ما ندعو إلية المواطنين بالالتزام، موضحا أن الحزب يقوم على ذلك بالمشاركة مع العديد من القوي السياسية وذلك للتأكيد على الدور المجتمعي وتقديم الدعم للدولة المصرية للحفاظ عليها من أي اخطار تواجه البلاد.

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وتابع أن الحزب قام بتوزيع الآلاف الكمامات والمطهرات وإرشادات علي المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لحمايتهم من فيروس كورونا القاتل الذي تسبب في وفاة الكثير حول العالم.

ويواصل حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى حملته فى تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمنازل والمساجد بجميع محافظات الجمهورية وذلك كأجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الفريق جلال الهريدى، رئيس الحزب، إن حملة التعقيم والتطهير التى تقوم بها اأمانات الحزب على مستوى الجمهورية تأتى فى إطار السياسة التى ينتهجها الحزب لدعم الدولة المصرية فى إطار خطتها للتصدى للفيروس، وحرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين.