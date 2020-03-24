شكرا لقرائتكم خبر عن "خد بالك"..الإعلاميين: عضوية النقابة وتصريح مزاولة المهنة ضمان المرور من الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سعده نقيب الإعلاميين، أن النقابة لا تغلق أبوابها لتقديم التسهيلات وحل مشكلات الأعضاء فى هذه الأيام حتى يستمر الإعلاميون فى أداء عملهم على أكمل وجه، مشيرا أنهم جنود شجعان من أجناد هذا الوطن .

وأكد طارق سعده نقيب الاعلاميين فى بيان له، أن بطاقة عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة هو الضمان الاساسي لأداء الاعلامي لعمله والذهاب الي عمله بكل سهولة ويسر، موضحا أن قرار الحظر يستثنى ان يكون الإعلامى حاملا لاثبات الشخصية المعتمد من نقابة الإعلاميين وأن يكون ساريا خلال عام 2020.

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وتابع سعده: "النقابة قررت أن تفتح أبوابها أمام كل الزملاء من السبت إلى الخميس من الثانية عشرة ظهراً وحتى الرابعة عصرا ًيوميا لتقديم كافة التسهيلات والخدمات وحل المشكلات التى تقابل السادة الزملاء، تمشياً مع السياسة العامة للدولة وما تم اتخاذه من اجراءات احترازية تضمن سلامة المجتمع من هذه الجائمة العالمية (كوفيد19) على أن تكون قوة العمل بالنقابة لا تتجاوز 10% وهذا علي يؤثر سير العمل بالنقابة بانتظام ".

كما أهاب نقيب الاعلاميين بجميع الاعلاميين بضرورة الالتزام بالمهنية وميثاق الشرف الاعلامى وضرورة استمرار العمل بالنقابة فى أخذ المعلومات والبيانات والارقام من مصادرها الرسميه لمؤسسات الدولة، مؤكدا أن الرصد الاعلامى الخاص بالنقابة مستمر فى رصد وتحليل اداء كل الاعلاميين فى جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، مشددا على أنه لابد أن يطلع الجميع بدوره المسئول تجاه الدولة المصرية ومجتمعه.