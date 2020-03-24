شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الأطباء يضحون بأرواحهم وبعض المواطنين غير ملتزمين بإجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد سعد، إن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة بشأن منع انتشار فيروس كورونا خطوة استباقية، وهناك جهود كبيرة تُبذل على أرض الواقع، منتقدا بعض تصرفات المواطنين وتهاونهم فى التعامل مع الأوضاع الراهنة، والتهوين من فيروس كورونا، واستمرار بعض الممارسات الخاطئة التى قد تكلف المواطنين والدولة خسائر كبيرة سواء فى الأرواح أو فى الاقتصاد.

وأعلن عضو مجلس النواب، تدشين عدد من الصفحات التثقيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بأهمية تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية، والإجراءات الوقائية والاحترازية التى تم الإعلان عنها، لحماية المواطنين، لافتا إلى أنه على الرغم من كم الإجراءات التى أعلنت عنها الدولة إلا أن هناك بعض الممارسات التى ينتج عنها تجمعات خاصة فى القرى ومنها على سبيل المثال استمرار التجمعات فى سرادقات العزاء، وهناك عدد من المواطنين يقيمون الأفراح أيضا.

وأشار عضو النواب، إلى أن الأطباء يضحون بأنفسهم من أجل إنقاذ المرضى، وهناك البعض ممن لا يقدرون هذه التضحيات، وكافة مؤسسات الدولة على أهب الاستعداد لمواجهة هذه الأزمة، مشددا على ضرورة منع كافة أشكال التجمعات بشكل حازم وصارم خاصة فى الأرياف على وجه التحديد، بالإضافة للأسواق العشوائية، وبعض المصانع التى لم تلتزم بتنفيذ التعليمات.

يذكر أن مجلس الوزراء، أصدر عدد من القرارات الجديدة، لتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، تضمنت أنه اعتبارًا من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية التجوال من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا.