شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بتكثيف حملات التفتيش على صالات الجيم بالمناطق العشوائية لغلقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، الحكومة بتكثيف حملات التفتيش على المناطق العشوائية وغلق جميع الصالات الرياضية المستمرة في العمل وتحرير محاضر مخالفة وإصدار قرار بغلقها نهائي دون عودة، بجانب إجراء تحاليل وكشف عن أهالي تلك المناطق للتأكد من مدى وصول العدوى بسبب تلك الصالات.

وقالت البرلمانية، في طلب الإحاطة الموجه إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن استمرار فتح صالات الجيم بالمناطق الشعبية وتعرض الأهالي للخطر، إنه في الوقت الذي تحاصر فيه الدولة انتشار فيروس كورونا القاتل، وإصدار العديد من التوجيهات لمنع التجمعات مازالت صالات الجيم تعمل في الخفاء في المناطق العشوائية، واستمرار استقبالها للاهالي خوفا من انتهاء الاشتراك الشهري.

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وحذرت داليا يوسف، من أن صالات الجيم تساهم في انتشار فيروس كورونا، من خلال كثرة الاختلاط بين المواطنين داخل تلك الأماكن، ولمس أكثر من يد على الأجهزة الرياضية دون وجود تعقيم كافي أو تنظيف مستمر لهذه الأجهزة فور انتهاء كل مشترك من التدريب عليهم، الأمر الذي يتحول لبؤر مركزة لتفشي الفيروس.

وأوضحت أن الحملات التي تقوم بها المحافظين لغلق صالات الجيم في محافظتهم، تتمركز في الشوارع الرئيسية، والصالات المشهورة، وتظل يد الرقابة والحملات الأمنية التفتيشية مرتعشة وغير جادة في الوصول للمناطق الشعبية والعشوائية، وعدم وجود رقابة كافية لغلق هذه الصالات.