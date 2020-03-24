شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بالتصدى لـ"مشايخ الفتنة" لحماية المجتمع ومنع إثارة البلبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وزارة الأوقاف والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي إمام أو شيخ يحرض المواطنين على مخالفة قرارات وقف صلاة الجماعة في المساجد وكذلك صلاة الجمعة، مؤقتًا، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشار العدوي بين المواطنين.

وشدد "حمروش"، علي ضرورة التصدي لمن وصفهم بـ"مشايخ الفتنة والتحريض"، الذين ينتمون للجماعات المتشددة والمتطرفين، ويدعون الناس سواء عبر مكبرات الصوت في المساجد أو على مواقع التواصل الاجتماعي، للنزول للصلاة في المساجد وفي حالة غلقها يصلون أمامها جماعة، في تحدٍ واضح لقرارات المؤسسات الدينية، وتعريض حياة الناس للخطر والهلاك، وقيامهم بتصوير قرار وقف صلاة الجماعة في المساجد بأنها محاربة للدين الإسلامي، رغم أن الدين أحل ذلك في حالات وجود خطر من التجمعات وانتشار الوباء، للحفاظ علي حياة المواطنين وحماية النفس.

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وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن هؤلاء من يطلقون علي أنفسهم أئمة ومشايخ يحرضون علي الفتنة ويعرضون حياة الناس للخطر، ويفتون بدون علم، مطالبًا بالتصدي لهم وتوقيع جزاء رادع عليهم، لمنع إثارة البلبلة في المجتمع.

وأكد الدكتور عمر حمروش، أن لجنة الشئون الدينية بالبرلمان لديها مشروعي قانونين يتصديان لمثل هذه الأفعال المخالفة وحديث بعض في الفتاوي بدون اختصاص، وهما مشروع قانون تنظيم الفتاوي العامة، ومشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين.