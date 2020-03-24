شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: طهرنا ميادين السلام.. وأناشد المواطنين تنفيذ قرارات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الحرص على سلامة المواطنين والمشاركة فى جهود الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا، شكل النائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة مجموعة عمل تضم عددا من الشباب المتطوعين بالدائرة.

وانقسمت مجموعة العمل إلى عدد من المجموعات الصغيرة، حيث اختصت مجموعة منهم برش المطهرات فى الميادين العامة بالدائرة مثل ميدان سبيكو وميدان إسكندرية وموقف العاشر، وعدد كبير من محلات أطلس وأتوبيسات النقل العام، وميدان السادات، وميدان النهضة، وكافة ميادين الدائرة.

كما اختصت مجموعة أخرى بتوزيع عبوات المطهرات والكمامات على عدد من الأسر الفقيرة التى لا تستطيع شراء تلك المستلزمات.

فيما قامت مجموعة أخرى بتوزيع منشورات تحتوى على إرشادات للمواطنين لاتباع الطرق السليمة لتفادى العدوى والمحافظة على النظافة، وضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة بشكل قوى حتى يمكن السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره.

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وقال النائب أحمد إسماعيل، أن ما قام به سيستمر داخل الدائرة فى الأيام المقبلة حتى نجتاز تلك الأزمة، وأن ذلك واجبه المجتمعى نحو أبناء دائرته، مؤكدا أن الحكومة لم تألو جهدا فى التعامل الحازم والحاسم مع أزمة فيروس كورونا وأن على الجميع أن يتكاتف وان يساعد الدولة فى السيطرة على ذلك الوباء ومنع انتشاره، مناشدا الجميع بضرورة تنفيذ قرارات الحكومة لأنها هى المدركة لأفضل السبب لمواجهة هذا الفيروس حتى يمن الله علينا ونجتاز تلك المحنة.



تطهير شوارع مدينة السلام (1)



تطهير شوارع مدينة السلام (2)



تطهير شوارع مدينة السلام (3)