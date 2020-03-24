"الصحفيين" تخاطب وزارة الداخلية للتنسيق حول عمل أعضائها وقت الحظر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن نقيب الصحفيين ضياء رشوان سيخاطب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للتأكيد على استثناء الصحفيين من حظر التجوال طالما يحمل كارنيه عضوية النقابة دون التقيد بأن يكون الكارنيه لعام 2020 ، مضيفا أنه ليس هناك وقت لاستخراج كارنيه هذا العام لمن لم يستخرجه من الزملاء فى ظل غلق النقابة ورفض التجمعات حفاظا على صحة الجميع .
وأضاف شبانة فى تصريحات له أنه بالنسبة للزملاء غير المعينين فيجب أن يحمل كارنيه المؤسس، وكذلك خطاب من المؤسسة موجه لمن يهمه الامر لتسهيل مهمته، مشيرا الى أن نقيب الصحفيين ومجلس النقابة يهتمون بالموظفين والعمال بالمؤسسات الصحفية الذين تنتهى أعمالهم وقت الحظر كعمال المطابع مثلا والتوزيع وسيحملون كارنيه المؤسسة وخطاب مختوم بخاتم مؤسسته .
وشدد محمد شبانة على أنه يجب على كل الزملاء الصحفيين التعاون مع أجهزة الدولة فى هذه الفترة الحرجة مع تفهم اجهزة الدولة لطبيعة العمل الصحفى وتواجد الزملاء الصحفيين بالشارع لنقل الصورة كاملة للمواطنين.
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