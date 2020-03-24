شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيناس عبد الحليم تطالب بصرف شهرين من المقررات التموينية لتقليل الزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، بصرف شهرين من المقررات التموينية أبريل المقبل، وذلك لتقليل زحام المواطنين عند أماكن صرف المقررات التموينية، خاصة أن المواطنين سيتوافدون بكثرة بداية الشهر المقبل، لدخول شهر رمضان الكريم.

وأوضحت إيناس عبد الحليم، فى بيان لها، أن صرف شهرين معا من المقررات التموينية سيساهم فى عدم خروج المواطنين بكثرة من المنازل، ويضمن عدم الزحام أمام المحال بما يضمن عدم تكدس المواطنين، ومن ثم إنشاء تجمعات تزيد من فرص الإصابة بالفيروس.

وأضافت أن شهر رمضان يعد موسما يحتاج فيه المواطنين للمقررات التموينية بشكل أساسى، لذلك فلا بد من مواجهة تلك التجمعات والعمل على تقليل خروج المواطنين للشوارع بأكبر قدر ممكن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

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وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

وفى الوقت نفسه، قرّر رئيس مجلس الوزراء تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقارى، والسجل المدنى، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة، وكذا خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.