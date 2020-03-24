شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان تطالب بزيادة ميزانية مستشفيات جامعة الأزهر لتطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بزيادة ميزانية مستشفيات جامعة الأزهر، ليتم تطويرها وتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية فيها، ولسد احتياجات المواطنين من الخدمة الصحية المتميزة.

وقال وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب،"، لـ"الخليج 365"، إن المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر تخدم مئات الآلاف من المرضى يوميا وتخفف أعباء كثيرة عن الدولة، ولابد من زيادة المخصصات المالية لهذه المستشفيات فى موازنة العام المالى الجديد 2020/2021، لأن مستشفيات جامعة الأزهر لا تقل أهمية عن مستشفيات وزارة الصحة، وهناك مناطق لا توجد فيها إلا مستشفيات جامعة الأزهر، ولابد من توفير كل متطلبات العمل واحتياجات هذه المستشفيات من الأجهزة الطبية والمستلزمات، وتطوير بنيتها التحتية.

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ولفت وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إلى أن مستشفيات جامعة الأزهر تحتاج أيضا إلى زيادة المبالغ المخصصة للصيانة والنظافة، وتوفير أسرة الرعاية المركزة.

وأكد النائب شكري الجندي، أنه عند مناقشة ميزانية مستشفيات جامعة الأزهر الفترة المقبلة، ستتمسك لجنة الشئون الدينية والأوقاف بضرورة زيادة ميزانيتها، وستصدر توصية بذلك.