شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد أبو حامد يدعم "تحدى الخير" ويوجه التحدى لهؤلاء النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قبوله تحدى الخير، ودعم مبادرة بنك الطعام لمساعدة العمالة المؤقتة، بناء على طلب من النائب أيمن أبو العلا، الذى سجل فيديو أعلن من خلاله مشاركته فى المبادرة وتحدى عدد من النواب للمشاركة فى هذه المبادرة.

وتحدى النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عدد من أعضاء مجلس النواب للمشاركة فى المبادرة، ومنهم على وجه التحديد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ولجنة التضامن الاجتماعى، والنائبة رشا رمضان، والنائب سامر التلاوي، والنائب هاني مرجان، والنائبة مهجة غالب، و النائبة كارولين ماهر.

يذكر أن بنك الطعام المصري أطلق حملة "دعم العمالة اليومية مسئولية"، استمرارًا للدور الريادي الذي يقوم به في توفير الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة، وإيمانًا منه بحق كل إنسان في توفير احتياجاته من الغذاء الكافي، وهي المبادرة التي يستهدف البنك من خلالها توزيع 500 ألف كرتونة إطعام وشنطة غذائية كدعم غذائي نتيجة الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا، والتي أثرت بشكل مباشر على الكثير من فئات المجتمع وبصفة خاصة العمالة اليومية، وهي الفئة التي تتقاضى رزقها بشكل يومي مثل عمال البناء، عمال الديلفري بالمطاعم والكافيهات، عمال محطات الوقود، الباعة الجائلين، العاملين بنظافة المنازل وغيرهم.