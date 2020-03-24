شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات الديكتاتور تسخر من وفاة الآلاف في الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تركيا، تداولوا فيديو يظهر فيه المذيع بقناة A-Haber الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إركان تان، شامتًا فيما يحدث حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من وفيات وإصابات نتيجة فيروس كورونا المستجد، وقال تان بلهجة شامتة خلال الفيديو: لقد انهار الاتحاد الأوروبي.. فهو ليس مركزًا للحضارة المعاصرة وحقوق الإنسان وما إلى ذلك من شعارات؛ بل هو مكان للقتلة والبرابرة وأكلي لحوم البشر وأولئك الذين يخنق بعضهم البعض.. انظروا إلى ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فجيشهم الآن في الشوارع".

وأثار الفيديو امتعاض العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الشهير الذين أعربوا عن سخطهم من تلك الشماتة الواضحة في وقت يتكاتف فيه جميع دول العالم لمكافحة خطر كورونا الذي يداهم العديد من الدول ويقتل أبناءها بما فيهم تركيا.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الكاتب الصحفي، أحمد نسين، تساءل حول الوضع الذي ستكون عليه تركيا إذا أصيب الرئيس رجب أردوغان بفيروس كورونا، حيث قال نسين إن بعض الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية تؤدي إلى نشر فيروس كورونا في البلاد، في ظل انعدام الشفافية.

Advertisements

وتساءل: أليس من الخطر إرسال اللاجئين السوريين إلى الحدود مع اليونان بهذا الشكل وسط انتشار فيروس كورونا عالميًا؟ ألا يشكل هذا خطرًا على تركيا واليونان أيضًا؟ لماذا إذًا؟، وفي مقاله الذي حمل عنوان "هل المصاب بفيروس كورونا هو أردوغان نفسه"، قال الكاتب التركى: السلطات تخفي المريض المصاب بالفيروس وكذلك مدينة الإصابة! لماذا؟

وقال الكاتب التركى إنه يستبعد أن تبادر السلطات التركية إلى إخفاء إصابة أحد المواطنين أو حتى الطيارين الذين يجرون زيارات خارجية دومًا بالمرض الجديد، متابعا: إخفاء بيانات المريض أثار لدي شكوكا كبيرة وتساءلت في نفسي: من هو الشخص الذي يتكتم على اسمه إذا أصابه كورونا في بلد متخلف مثل تركيا؟ ومن هو الشخص الأكثر قابلية للإصابة بهذا الفيروس؟ ولماذا يصيب هذا الفيروس بعض الأشخاص بشكل أسهل مقارنة بالآخرين؟.

ولفت الكاتب التركى إلى أن رجب طيب أردوغان والوزراء الذين يخرجون في جولات خارجية باستمرار هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض الجديد، مؤكدا أن أردوغان سيخفي حتمًا عن الرأي العام إذا ما أصيب بفيروس كورونا، كما استرسل الكاتب في ذكر عدد من الأمثلة التي أخفى فيها أردوغان مرضه عن الرأي العام، قائلا: أردوغان يخفي عن شعبه إصابته بالصرع؛ لأن الإصابة بالصرع تجعل العسكريين يحالون إلى التقاعد، وكذلك الأمر إذا أصيب به القادة السياسيون.