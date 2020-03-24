البريد يعدل مواعيد عمل مكاتبه وحدود سحب الصراف الآلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

اتخذت الهيئة القومية للبريد إجراءات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين علي مكاتب البريد يومياً والتي يقدر عددها بنحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك في ضوء قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد؛ تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية لتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وناشدت الهيئة القومية للبريد المواطنين بضرورة عدم التزاحم بالمكاتب لآداء الخدمات خاصة في فترة صرف المعاشات، واستغلال ميزة مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرين علي مستوي الجمهورية والتي تقرر تعديل مواعيد العمل بها لتبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتي الثالثة عصراً.

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كما تقرر تقديم الخدمات المالية التالية فقط خلال الفترة الحالية عبر مكاتب البريد وهي خدمات صرف المعاشات وخدمات صرف المرتبات وخدمات الحسابات الجارية والتوفير "سحب و إيداع" وخدمات الحوالات المالية الفورية وخدمات صرف المستحقات المالية وجميع خدمات التحصيل بأنواعها.

وقال عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة قد شملت أيضاً زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى 10 آلاف جنيه في اليوم بدلاً من 4 آلاف جنيه وذلك للحد من تواجد العملاء بالمكاتب لسحب الأموال وتوجههم مباشرةً للسحب من ماكينات الصراف الآلي.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان متابعة بالمناطق على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب أول بأول كما تم تشديد التنبيه على ضرورة تنظيم انتظار المواطنين داخل المكاتب بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى توضيح وشرح مميزات مد فترة العمل بالمكاتب للفترة المسائية وأهمية عدم التزاحم داخل المكاتب للعملاء وذلك للحد من التكدسات داخل المكاتب.

كما تقرروقف العمل مؤقتاً في بعض القطاعات والإدارات وكافة مراكز الحركة ومناطق التوزيع ومركز تبادل المطار باستثناء إدارة التبادل الوارد بالإضافة إلى وقف العمل فى جميع الإدارات البريدية باستثناء رؤساء القطاعات ومديري العموم ولجان الطوارئ في الإدارات البريدية والشئون البريدية والتجزئة المالية والمراجعة المحلية ولجان الطوارئ والرعاية الصحية والخزن والسواير والجراجات.