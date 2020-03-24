البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن يوم الجمعة الـ24 من أبريل المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال القاضي في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن هلال شهر رمضان لعام 1441 هجرية، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس الموافق 2020/4/23 (اليوم التالي لرؤية الهلال).

وأشار إلى أن الهلال الجديد، لن يكون قد ولد بعد، عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجرية الموافق 22 أبريل 2020 (يوم الرؤية) في القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ولفت إلى أن القمر يختفي قبل غروب الشمس في يوم الرؤية (يوم الأربعاء) في مكة المكرمة ب 27 دقيقة وفي القاهرة ب 30 دقيقة وفي باقي محافظات الجمهورية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 26 - 31 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية قيغرب اىقمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 16 - 37 دقيقة.

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وتابع:" بذلك يكون يوم الخمس الموافق 23 أبريل 2020 هو المتمم لشهر شعبان 1441 هجري، وغرة رمضان فلكيا يوم الجمعة 23 أبريل 2020".

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن عدة شهر رمضان 30 يوما، وكذلك شهر شعبان الذي يبدأ غدا الأربعاء.

وأعرب عن أمله في انتهاء الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا خلال الفترة التي حددها مجلس الوزراء، حتى يتمكن المسلمون من أداء صلاة التراويح في المساجد.

​وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الأربعاء، هو أول أيام شهر شعبان لعام 1441 هجرية.