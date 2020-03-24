هيكل: الوزراء لا يصافحون بعضهم.. ومندهش من تقرير "جارديان" و"نيويورك تايمز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الشعب تجاوب مع الإجراءات الحكومية واستجاب لها، وبالفعل بدأت التجمعات تقل نسبيا، كما قلت المصافحة بالأيدى والأحضان.

وأضاف هيكل في حلقة الثلاثاء، من برنامج أهل مصر على سكاي نيوز عربية، يقدمه سمير عمر: الوزراء في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لا يصافحون بعضهم ويكتفون بإيماءة بالرأس من بعيد، موضحا أن الإجراءات الحكومية لا يمكن أن تنجح بنسبة 100% لأن كل مجتمع به بعض الفئات التي تخالف التعليمات.

وأشار هيكل، إلى أن أي أخبار تحتاج إلى مصادر موثوقة قبل نشرها، وفى ظل الأزمات تحتاج إلى تدقيق وتوثيق أكبر من الطبيعي، معربا عن دهشته من نشر صحيفتي "جارديان" و"نيويورك تايمز" تقريرا يفيد بأن عدد الإصابات فى مصر يبلغ 19 ألف و130 حالة، وليس فى حدود 19 ألف مثلا، لكن ذكر الرقم بهذه الدقة يشير إلى أنه وكأن الصحيفتين تعرفان المصابين بالاسم، لافتاً إلى وقف تصريح مراسل الصحيفة الأولى، وإنذار الثانية، وفي حالة عدم نشرهما الرد المرسل من الحكومة، سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية ضدهما، خاصة أن أرقام الإصابات التي تعلنها الحكومة يوميا بكل شفافية تتطابق مع ما تعلنه منظمة الصحة العالمية.