الصين سترفع قيود التنقل عن مقاطعة هوباي ومن ضمنها ووهان

وكالات- أعلنت الصين اليوم، الثلاثاء 24 مارس 2020، أنها سترفع إجراءات الإغلاق التام عن أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوباي في وسط الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى نهاية العام الماضي.
إلا أن مخاوف نشأت من موجة جديدة من الإصابات يحملها وافدون من الخارج.
وبعد شهرين من العيش في ظل قيود صارمة على التنقل والحياة اليومية، سيسمح للمواطنين الأصحاء بمغادرة المقاطعة اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء، فيما ترفع مدينة ووهان التي تفشى منها الفيروس، القيود على التنقل اعتبارا من الثامن من أفريل.
وقد فرضت سلطات المقاطعة الاغلاق التام في جانفي إلا أنها بدأت تخفف تدريجا من القيود سامحة لسكانها بالتنقل داخل مقاطعة هوباي والعودة إلى العمل.
ويمكن للراغبين بالسفر إلى هوباي ووهان ومنهما طالما أنهم حاصلون على شهادة من السلطات بعدم إصابتهم بالفيروس، لكن المدارس في المقاطعة ستبقى مقفلة.
وتراجعت الإصابات الجديدة بشكل كبير خلال الشهر الأخير، إلا أن إصابة أولى محلية العدوى في أسبوع سجلت الثلاثاء في ووهان إضافة إلى 3 حالات أخرى في البلاد.
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