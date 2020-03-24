المغرب: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، اليوم الثلاثاء، لافتة إلى أن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 170 حالة.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي - في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه تم

تسجيل 27 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمغرب إلى 170 حالة، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى خمس حالات، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء إلى ست حالات.

وكانت آخر الأرقام، الصادرة عن الوزارة نفسها مساء أمس الإثنين، تشير إلى وجود 143 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19".

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

