لبنان: الإجراءات الصارمة لمواجهة كورونا ساهمت في التزام المواطنين المنازل

أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن الإجراءات الصارمة والمتشددة التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، رفعت من درجة التزام اللبنانيين البقاء في منازلهم في أغلب المناطق، مشيرا إلى أنه يتعين الاستمرار في تنفيذ هذه الإجراءات ضمانا لعدم انفلات الأمور.

جاء ذلك على لسان منال عبد الصمد وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية، في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم

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الثلاثاء، في ختام اجتماع الحكومة، نقلت فيه ما قاله رئيس الوزراء خلال الاجتماع.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، إن بعض المناطق اللبنانية كان الالتزام فيها ضعيفا نسبيا، وهو الأمر الذي يقتضي متابعة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والتشدد بشكل أكبر في هذه المناطق حيث لا يزال الالتزام غير الكامل.

وأضاف رئيس الحكومة، أن واجب الدولة مساعدة الناس، غير أن الظرف الراهن يتطلب حالة من التكافل الاجتماعي والتعاون بين جميع اللبنانيين، داعيا إلى اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف والضمان الاجتماعي والفحص الفني للسيارات وغيرها.

وذكرت وزيرة الإعلام اللبنانية، أن اجتماع الحكومة انتهى إلى إعداد مشروع قانون لعدم فرض ضريبة القيمة الماضية لمدة 6 أشهر بالنسبة للهبات المقدمة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا.