الشرطة الأمريكية تبحث عن 6 سجناء هاربين محتمل إصابتهم بكورونا

تواصل الشرطة الأمريكية في ولاية واشنطن، اليوم الثلاثاء، البحث عن 6 سجناء هاربين من أحد سجون الولاية في ظل مخاوف من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا.
وكانت مصادر مسئولة أفادت بأن 14 سجينا فروا من سجن ياكيما بوسط مدينة ياكيما بالولاية، مساء أمس الاثنين، وما يزال
وتمكن هؤلاء السجناء من الفرار من خلال كسر باب خارجي للحرائق، باستخدام منضدة من داخل ملحقبالسجن.
وذكر روبرت أوديل مسئول الشرطة بالمدينة، أنه تم إلقاء القبض على 8 من الفارين وما يزال ستة هاربين، ودعا المواطنين للمساعدة في استعادة الباقين حفاظا على سلامة السكان، لكنه لم يوضح ما إذا كان أي من السجناء مصابا بالفيروس أو لديه أعراضه.
جدر بالذكر أنه تأكدت إصابة 41 شخصا بفيروس كورونا في المدينة، وفقا لمسئولي الصحة بها.
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