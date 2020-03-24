مجلس علمي: الإغلاق في فرنسا يجب أن يستمر ستة أسابيع على الأقل

قال مجلس علمي بشأن فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، إن الإغلاق لاحتواء تفشي الفيروس في فرنسا يجب أنيستمر على الأرجح ستة أسابيع على الأقل بعد دخوله حيز التنفيذ.
وأضاف المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأزمة، أن الإغلاق هو الاستراتيجية الوحيدة الفعالة بالفعل في الوقت الراهن.
وأكد: "لابد من تطبيق الإغلاق بصرامة".
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