إصابة مدير مكتب الرئاسة النيجيرية بكورونا

أفادت وسائل إعلام نيجيرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة مدير مكتب الرئاسة النيجيرية بفيروس كورونا المستجد، وفق قناة "سكاي نيوز" الفضائية.
وهو في السبعينيات من عمره، وقريب الرئيس محمد بوهاري، 77 عاما.
وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق اليوم عن أن نتائج تحليل فيروس "كورونا" أجراه رئيس أركان الجيش في نيجيريا جاءت إيجابية،
وأعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، أمس، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا.
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