افتتاح معرض أونلاين في متحف بوشكين بموسكو

شهد متحف بوشكين للفنون الجميلة في موسكو، اليوم الثلاثاء، افتتاح معرض أونلاين، بعنوان "من دورور إلى ماتيس، الرسوم النادرة لمتحف بوشكين".
وأعلنت عن افتتاح المعرض مديرة المتحف، مارينا لوشاك، التي دعت هواة الفن الروس كلهم إلى ارتياد المعرضعن طريق الإنترنت حيث ستعرض الرسوم النادرة وغير المعروفة للفنانين التشكيليين، ألبريخت دورور، بابلو بيكاسو، أنري ماتيس، وغيرهم من مشاهير الفن التشكيلي العالمي، على الرغم من اندلاع الأزمة الاقتصادية وانتشار الفيروسات الخطيرة في العالم وروسيا.
وجاء ذلك على لسانها في إطار أحد البرامج الثقافية في قناة "الثقافة" التلفزيونية الروسية التي تولت رعاية المشروع.
يذكر أن متحف بوشكين للفنون الجميلة يعتزم أن يدشن قريبا مشاريع إنترنت أخرى.
ومن بينها مشروع "الرحلات مع بوشكين" الذي تم إعداده خصيصا لضيوف متحف بوشكين.
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