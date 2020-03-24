ترامب يعتزم إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بحلول عيد القيامة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بحلول منتصف أبريل، رغم تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا، مهونا من الجائحة كما فعل في مراحلها المبكرة بتشبيهها بالإنفلونزا الموسمية.
كان ترامب وفريقه لمواجهة أزمة الفيروس، وضعوا في 16 مارس توصيات للسكان في أنحاء البلاد، بالحد من الاختلاط الاجتماعي والمهني، لخمسة عشر يوما في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.
لكن الرئيس الجمهوري، الذي يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر، بدأ ينتقد التداعيات الاقتصادية.
وقال أثناء بث حي لقناة فوكس نيوز، إنه يرغب في أن تفتح الشركات أبوابها مجددا بحلول عيد القيامة، الذي سيحل في 12 أبريل.
وأضاف الرئيس أن البلد لم يأخذ إجراءات جذرية لمحاربة ضحايا حوادث السيارات والإنفلونزا على غرار ماقام به في مواجهة فيروس كورونا، وأن بوسع الأمريكيين الاستمرار في ممارسة المباعدة الاجتماعية، التي يقول خبراء الصحة إنها ضرورية لمنع العدوى، بينما يتوجهون لأعمالهم أيضا.
وأوضح: «نفقد الآلاف والآلاف من الناس سنويا بسبب الإنفلونزا، ولا نغلق البلد.. يمكننا أن ندمر بلدا بهذه الطريقة، بأن نغلقه».
وتعرض الرئيس لانتقادات من جمهوريين آخرين وغيرهم، لقوله إنه يرغب في إعادة فتح الاقتصاد، حتى مع توقع وزارة الدفاع الأمريكية وهيئات أخرى أن يستمر التفشي لشهور.
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