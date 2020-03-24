ترامب: قيود كورونا قد تؤدي إلى وفيات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا، وتسببت في إغلاق مؤسسات تجارية بأماكن كثيرة بالبلاد قد تؤديإلى وفيات.
وقال الرئيس لقناة فوكس نيوز: «يجب أن نعيد بلدنا للعمل، بلدنا في حاجة للعودة إلى العمل..هذا العلاج (القيود) أسوأ من المشكلة».
وأضاف: «مرة أخرى أقول الكثير من الناس حسب اعتقادي سيلقون حتفهم إذا سمحنا لهذا الأمر بالاستمرار، يجب أن نعود إلى العمل، شعبنا يرغب في العودة للعمل».
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