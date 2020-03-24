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ألمانيا تعلن إصابة أكثر من 32 ألف مواطن بكورونا

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 تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 32 ألفًا و400 حالة، اليوم الثلاثاء.

 ورصدت هذه التحليلات زيادة ملحوظة في الإصابات على نحو خاص

في ولاية شمال الراين فيستفاليا بأكثر من 9000 حالة، وفي بافاريا بأكثر من 6300 حالة، وفي بادن فورتمبرج بأكثر من 5800 حالة.

 وأظهرت التحليلات، أن عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس وصلت إلى أكثر من 150 حالة، إضافة إلى وفاة ألمانيين اثنين أثناء تواجدهما في مصر، وذلك وفقا لمعهد روبرت كوخ الألماني.

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