الحوثي يحتجز سفينة أممية وتزايد اغتيالات المشرفين

اغتيال قيادي
في تصاعد للصراعات الداخلية، اغتال مسلحون مجهولون، مساء الإثنين، قياديا حوثيا بارزا في محافظة ذمار وسط البلاد، وذلك بعد يوم واحد من اغتيال القيادي الحوثي أكرم حيدرة شيخ منطقة بيت بوس بصنعاء. وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين اغتالوا القيادي الحوثي البارز علي بن علي الوريث في شارع صنعاء وسط مدينة ذمار، فيما وصفت مواقع إخبارية محلية الوريث بأنه يعد أحد أبرز قادة الميليشيا ويعمل مشرفاً للحوثيين بالمحافظة. وجاءت حادثة اغتيال الوريث، بعد يوم واحد من اغتيال القيادي الحوثي أكرم حيدرة شيخ منطقة بيت بوس «أحد الأحياء بجنوب العاصمة صنعاء» بنيران مسلحين، تسللوا إلى داخل منزله، الكائن في الحي ذاته وأردوه قتيلاً ثم لاذوا بالفرار. وشهدت الأشهر الماضية تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية ليطفو على السطح عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرت تصفيته وآخرون برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقت ذلك عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات، ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات.
تطورات ميدانية
ميدانياً، أعلنت قوات الجيش اليمني تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة الجوف، شرقي البلاد، وتدمير مدرعتين ومقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان، أن وحدات من قوات المنطقة العسكرية السابعة مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت هجوماً مباغتاً استهدف موقعاً تتمركز فيه ميليشيات الحوثي في شرق مديرية الصفراء بين محافظتي مأرب والجوف. وأكد المركز أن المعارك انتهت بتحرير الجيش مواقع جديدة في منطقة المرازة شرق الصفراء، كما تمكن من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، مشيراً إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش استهدف تجمعات وآليات للميليشيات في المنطقة أسفر عن تدمير مدرعتين ومقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات.
معارك رداع
في رداع، سقط 14 قتيلاً وجريحاً من مسلحي ريام الموالين للحوثيين بنيران مسلحين قبليين من قيفة، خلال المعارك التي شهدتها شوارع المدينة بمحافظة البيضاء. وأكدت مصادر قبلية مقتل 4 من ريام خلال المواجهات الدامية على رأسهم الشيخ محمد حسين الريامي وشقيقه أحمد وأحد أبناء إخوته، عقب اقتحام قبليين من قيفة المنزل الذي أطلقوا منه الرصاص على عبدالله الجوفي وأردوه قتيلاً متسببين باندلاع المواجهات.
تطورات ميدانية في المشهد اليمني
الحوثيون يحتجزون سفينة الأمم المتحدة في الحديدة
اغتيال قيادي حوثي بنيران مسلحين في ذمار
الجيش اليمني يحرر مواقع في محافظة الجوف
تدمير مدرعتين ومقتل وجرح العديد من الحوثيين
سقوط 14 قتيلا وجريحا حوثيا في رداع
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