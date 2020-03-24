تحرك عسكري ضد حركة الشباب الصومالية

بدأت قوات الحكومة الصومالية تحركات عسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب في إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة مقديشو. وأشار ضباط في الجيش إلى أنهم بدؤوا الاستعدادات لتحرير مناطق أخرى في الإقليم من حركة الشباب بعد طرد مقاتليها مؤخرا من بلدة جنالي، مبيناً أن القوات الحكومية تقوم بعمليات لنزع الألغام وتحقيق الأمن بين جنالي وبوفو قبل التحرك إلى منطقتي سبلالاي وكنتواري اللتين تريد تلك القوات السيطرة عليهما.



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