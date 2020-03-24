فرنسا تسجل 240 وفاة جديدة بكورونا وتعبر حاجز الألف

أعلن المدير العام لهيئة الصحة في فرنسا جيروم سالومون، مساء اليوم الثلاثاء، أن باريس أحصت 1100 وفاة في المستشفيات منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وهذا يعني أن 240 حالة وفاة جديدة سجلت خلال أربع وعشرين ساعة. وباتت فرنسا خامس دولة يجتاز عدد الوفيات فيها حاجز الألف بعد الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وقال سالومون، في مؤتمر صحفي، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في فرنسا ارتفع إلى 22300 بزيادة 12 في المئة خلال 24 ساعة.

وأضاف أن 2516 شخصا في حالة خطيرة وفي حاجة للعناية المركزة بزيادة 21 في المئة عن يوم أمس الاثنين. وقال إن 8000 من أسرة المستشفيات مجهزة حاليا بأجهزة تنفس صناعي.

وتخضع فرنسا منذ، الاثنين الماضي، لإغلاق شامل فرضه الرئيس إيمانويل ماكرون في محاولة لمنع تفشي المرض.

وقال المجلس العلمي الفرنسي للصحة العامة، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن الإغلاق من أجل احتواء تفشي الفيروس يجب أن يستمر على الأرجح ستة أسابيع على الأقل بعد دخوله حيز التنفيذ.

وأضاف المجلس العلمي، الذي يقدم المشورة للرئيس ماكرون بشأن الأزمة، أن الإغلاق هو الاستراتيجية الوحيدة الفعالة بالفعل في الوقت الراهن.

وأكد في بيان "لابد من تطبيق الإغلاق بصرامة".