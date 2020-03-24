مجلس علمي يدعو لتمديد الإغلاق العام في فرنسا 6 أسابيع

قال المجلس العلمي الفرنسي للصحة العامة، اليوم الثلاثاء، إن الإغلاق من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في فرنسا يجب أن يستمر على الأرجح ستة أسابيع على الأقل بعد دخوله حيز التنفيذ.

وأضاف المجلس العلمي، الذي يقدم المشورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأزمة، أن الإغلاق هو الاستراتيجية الوحيدة الفعالة بالفعل في الوقت الراهن.

وقال في بيان "لابد من تطبيق الإغلاق بصرامة".

كان الرئيس ماكرون أعلن، الاثنين الماضي، إغلاقاً شاملاً للبلاد ومنع التنقل إلا في حالات الضرورة القصوى. وقبل ذلك، أغلقت فرنسا المدارس والجامعات والمطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح.

وسجلت فرنسا نحو 20 ألف حالة إصابة مؤكدة حتى الآن بفيروس كورونا ونحو 860 وفاة.

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