أميركا: وفيات «كورونا» ترتفع إلى 600 والإصابات تناهز 50 ألفاً

بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 600 حالة، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 49,768، وفق تعداد لجامعة «جونز هوبكنز».

وباتت الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تسجيلاً للإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19»، خلف الصين وإيطاليا.

واستناداً إلى عدد الإصابات المؤكدة، تبلغ نسبة الوفيات 1,2 بالمئة، علماً بأنه يعتقد أن الرقم الفعلي للإصابات أعلى بكثير من الحصيلة المعلنة، ما من شأنه خفض نسبة الوفيات.

كانت منظمة الصحة العالمية حذرت، في وقت سابق اليوم، من أن الولايات المتحدة قد تتخطى قريباً أوروبا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتصبح بؤرة الفيروس الجديدة.

وظهر الفيروس في الصين في ديسمبر الماضي قبل أن يتفشى في أوروبا التي باتت القارة الأكثر تأثراً به، لكن تفشيه في الولايات المتحدة قد يجعل من هذا البلد البؤرة الجديدة لـ «كوفيد-19»، كما أعلنت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة، خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة الفيديو المغلقة.

وقالت: «نلاحظ تسارعاً كبيراً في عدد الحالات في الولايات المتحدة، وقد يحصل ذلك... لا يمكننا القول إن الأمر كذلك الآن، لكن الاحتمال وارد».

وأجازت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، طرح اختبار جديد سريع لكشف الفيروس في السوق الأميركية.

ويكشف الاختبار الجديد، المسمى «بيوفاير كوفيد-19»، عن فيروس كورونا خلال 45 دقيقة «من مسحة من البلعوم الأنفي»، وفق بيان صحفي صادر عن مختبر «بيوميريو» الفرنسي الذي طور اختبار الكشف.