"كورونا" يحصد الأرواح.. 743 وفاة في يوم واحد بإيطاليا وبريطانيا تسجل 87 حالة

أفادت السلطات الإيطالية، الثلاثاء 24 مارس/آذار 2020، أنها سجلت وفاة 743 شخصاً خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية في كل أنحاء البلاد، بسبب فيروس كورونا، ليكون بذلك أعلى معدل للوفيات شهدته البلاد، ما رفع عدد الضحايا من الوفيات خلال الأيام الماضية إلى 6820 شخصاً.



في حين قالت السلطات، إن عدد المصابين في كل البلاد وصل حتى الآن 69176 مصاباً، تعافى منهم 8326 شخصاً.



في السياق نفسه قال مصدر مطلع على البيانات، الثلاثاء، إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في إقليم لومبارديا بشمالي إيطاليا، الأكثر تضرراً بسبب الفيروس في البلاد، ارتفع بواقع نحو 400 في يوم ليصل إلى أكثر من 4175.



يأتي هذا الرقم بالمقارنة مع نحو 320 حالة وفاة الإثنين، وإذا تأكد فربما يبدد الآمال في تحسن الوضع الذي بدا أن البلاد تشهده خلال اليومين الماضيين.



في حين ارتفع عدد الحالات في الإقليم، الذي يضم ميلانو، العاصمة المالية لإيطاليا، بواقع نحو 1940 ليصل إلى نحو 30700.



كان رئيس الجهاز المسؤول عن جمع بيانات فيروس كورونا في إيطاليا قال، الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة هناك قد يكون أعلى عشر مرات من الحصيلة الرسمية البالغة نحو 64 ألف حالة.



حيث كشفت أحدث البيانات وفاة 6077 شخصاً بالفيروس خلال شهر تقريباً، ما يعني أن إيطاليا البلد الأكثر تضرراً من المرض في العالم، حيث اقترب عدد المتوفين بها جراء الإصابة بالفيروس من مثلي العدد في الصين التي ظهر بها المرض في نهاية العام الماضي.



لكن فحوص الكشف عن الإصابة تقتصر عادة على من يذهبون للمستشفيات طلباً للعلاج، ما يعني أن آلاف الحالات لا تُكتشف.



قال أنجيلو بوريلي مدير وكالة الدفاع المدني لصحيفة لا روبابليكا “معدل التحقق من واحدة من كل عشر حالات له مصداقيته”، وعبر عن اعتقاده أن نحو 640 ألفاً ربما كانوا مصابين بالمرض في إيطاليا.



وذكر أن أكبر صعوبة تواجه إيطاليا هي نقص الكمامات وأجهزة التنفس، وهي مشكلة تكبل النظام الصحي منذ ظهور الفيروس في إقليم لومبارديا بشمالي البلاد، في 21 فبراير/شباط.



فيما تحاول إيطاليا استيراد الناقص لديها من الخارج، لكن بوريلي قال إن دولاً مثل الهند ورومانيا وروسيا وتركيا أوقفت هذا النوع من المبيعات.



وتابع: “نتواصل مع السفارات، لكنني أخشى عدم وصول المزيد من الكمامات من الخارج”.



إلى ذلك فقد سجلت بريطانيا، الثلاثاء، أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا، بعد وفاة 87 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، في بيان، على تويتر: “عدد الوفيات بكورونا في البلاد ارتفع إلى 422، إثر تسجيل 87 وفاة جديدة”.



الوزيرة أضافت أن “عدد الإصابات بالفيروس ارتفع أيضاً إلى أكثر من 8 آلاف، تعافى منهم 135 فقط”.



كما أشارت أن أعمار المصابين تتراوح بين 33 و103 أعوام. وشهدت بريطانيا وفاة أول حالة انتقل إليها كورونا من أحد المستشفيات.



يذكر أنه حتى الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 407 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف.



وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.





المصدر: وكالات

