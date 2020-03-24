السعودية تسجّل أول وفاة بفيروس "كورونا" ومصر تعلن حضر التجول الليلي



سجّلت السعودية الثلاثاء أول وفاة بفيروس كورونا المستجد و205 إصابات مؤكّدة جديدة، وهو أكبر معدل يومي على الإطلاق في المملكة، ما يرفع عدد المصابين فيها إلى أكثر من 750.



وقالت وزارة الصحة انه تم تسجيل "حالة وفاة واحدة لمقيم أفغاني"، و "205 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا"، غالبيتها في جدة (82) والرياض (69).



وارتفع عدد المصابين في السعودية إلى 767 شخصا فيما يبلغ المتماثلين للشفاء 28.



واتّخذت السعودية عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، بينها وقف رحلات جوية وتعليق المواصلات العامة وإغلاق المساجد ووقف اداء العمرة.



وقرّر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الاثنين فرض حظر للتجول في المملكة لمدة 11 ساعة من السابعة مساء ولمدة ثلاثة أسابيع، للحد من انتشار الفيروس.



واتخذت الدول الخليجية الأخرى إجراءات مماثلة، فيما تخطى عدد الإصابات في دول الخليج الست 2100 حالة.



وقد سجلت البحرين الثلاثاء ثالث وفاة بالفيروس الذي تسبب كذلك بوفاة شخصين في الامارات.



وأقرّت الكويت الثلاثاء عقوبة بالسجن على من "ينقل الفيروس" عمدا إلى آخر، فيما أكدت الإمارات بدورها ان السلطات ستسجن كل من يشتبه بحالة ولا يبلغ عنها.



وأعلنت الحكومة الكويتية في وقت لاحق انشاء صندوق لتلقي دعم الشركات والأفراد لدعم جهود مكافحة الفيروس.



من جهتها، أعلنت سلطنة عمان تعليق رحلات الطيران الدولية والداخلية، واستثنت من ذلك رحلات محافظة مسندم الحدودية مع دولة الإمارات ورحلات الشحن الجوي.



ويدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الثانية عشر من ظهر الأحد حتى إشعار آخر.



وفي الإمارات، أعلنت سلطات مطار دبي الدولي انه سيتم اغلاق المطارات منذ منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء وحتى اشعار آخر، بعدما كان من المقرر اغلاقها مساء الخميس.



وقالت مطارات دبي في بيان " سيتم إغلاق كافة مطاراتنا - مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال أمام المسافرين حتى إشعار آخر".



ومطار دبي هو الأول في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين.



وفي تطور آخر، أعلنت شرطة دبي القبض على مقيمة اوروبية من أصول عربية لبثها "مقطع فيديو يظهر عدم اكتراثها بمبادرة خليك في البيت والتعليمات الصحية والأمنية الحالية"، مشيرة إلى انه تم تحويلها إلى " نيابة مكافحة جرائم تقنية المعلومات".



وفي مصر، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء إن الحكومة قررت حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العام والخاص من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم غد الأربعاء، ولمدة أسبوعين لاحتواء تفشي فيروس كورونا.



وأضاف أن من يخالف هذا القرار سيكون عرضة للعقوبة بموجب قانون الطوارئ.



وذكر أن مصر قررت أيضا تمديد تعليق الدراسة 15 يوما أخرى بعد انتهاء فترة التعليق الحالية يوم 29 مارس/آذار الجاري.



وستظل معظم الخدمات العامة والحكومية مغلقة خلال فترة حظر التجول، كما سيجري تمديد عمل عدد محدود من موظفي الدولة حتى منتصف أبريل/نيسان المقبل.



وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الحكومة خصصت مليار جنيه (63.69 مليون دولار) لوزارة الصحة للمساهمة في توفير إمدادات.



وأعلنت مصر تسجيل 366 إصابة بفيروس كورونا منها 19 حالة وفاة حتى الآن.