اليمن خالي من فيروس كورونا

جددت منظمة الصحة العالمية، التأكيد على خلو اليمن من حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (Covid19) حتى مساء الاثنين الـ 23 من مارس 2020.

وقال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في اليمن ألطف موساني، في إحاطة معلوماتية، الثلاثاء، حول آخر مستجدات الفيروس الذي اجتاح 199 دولة حول العالم، “ما يزال اليمن خاليا من فيروس كورونا، حتى مساء الاثنين”.

وأضاف موساني “نحن نتابع عن كثب جميع الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد فرق الاستجابة السريعة في الميدان، والتي تتحقق من كل هذه الشائعات، لا توجد أي حالات إصابة”.

ونوه بعمل جميع العاملين الصحيين في الميدان في محاولة لإبقاء الوضع كما هو ويبذلون جهوداً كبيرة.

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وعبر ممثل الصحة العالمية في اليمن، عن الشكر للسعودية والإمارات وبريطانيا الذين أسهموا بشكل فاعل في تقديم التسهيلات لهبوط الطائرة التي تحمل المستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا في مطار عدن مساء أمس.

وأشار إلى أن الطائرة حملت المحاليل الإضافية اللازمة لفحص فيروس كورونا، ووسائل الحماية للعاملين الصحيين في الميدان، والعديد من المساعدات الإنسانية التي تمكننا من القيام بواجباتنا، حسب قوله.

وكانت وصلت إلى مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس الاثنين، طائرة سعودية تحمل على متنها إمدادات طبية للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.