50 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 4 حالات في الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:14 مساءً - مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، يوم الثلاثاء، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فيما تماثل أربعة مصابين للشفاء بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فإن الحالات الجديدة تم رصدها من خلال التقصي وفحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وعقب الإعلان عن الحالات الخمسين الجديدة، وصل العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا المؤكدة في دولة الإمارات إلى 248، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 45.

وأوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال، أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

كما نصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس، وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.