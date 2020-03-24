كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ فيروس كورونا إلى 1100 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 1100 حالة.

ويذكر أن قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أمس الاثنين، إن الإغلاق المفروض في فرنسا لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد قد يستمر عدة أسابيع أخرى مشيرا إلى أن الحكومة تشدد الإجراءات بدرجة أكبر.

ولم يستبعد رئيس الوزراء فرض أوامر حظر تجول في كل مدينة فرنسية، لكنه قال إن القرار في ذلك يرجع للسلطات المحلية. وتطبق عدة مدن حظر التجول بالفعل منها نيس الواقعة على البحر المتوسط. وسجلت 186 وفاة إضافية بفيروس كورونا في فرنسا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 860 وفاة، وفق ما أعلن وزير الصحة. Advertisements كما تم إحصاء 19 ألفا و856 إصابة في فرنسا بينها 8675 نقل أصحابها إلى المستشفيات منهم 2082 في العناية المركزة. وفي وقت سابق اليوم الإثنين، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن انتشار وباء كورونا المستجد "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول للانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.