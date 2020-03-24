كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ فيروس كورونا إلى 1100 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أمس الاثنين، إن الإغلاق المفروض في فرنسا لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد قد يستمر عدة أسابيع أخرى مشيرا إلى أن الحكومة تشدد الإجراءات بدرجة أكبر.
ولم يستبعد رئيس الوزراء فرض أوامر حظر تجول في كل مدينة فرنسية، لكنه قال إن القرار في ذلك يرجع للسلطات المحلية.
وتطبق عدة مدن حظر التجول بالفعل منها نيس الواقعة على البحر المتوسط.
وسجلت 186 وفاة إضافية بفيروس كورونا في فرنسا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 860 وفاة، وفق ما أعلن وزير الصحة.
كما تم إحصاء 19 ألفا و856 إصابة في فرنسا بينها 8675 نقل أصحابها إلى المستشفيات منهم 2082 في العناية المركزة.
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن انتشار وباء كورونا المستجد "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول للانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.
وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.