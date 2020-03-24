كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تعلن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، و17 حالة شفاء من المرض.
وأوضحت وزارة الصحة، في بيانها أن معظم حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا إلى دولة قطر، ومنها حالتان لمواطنين قطريين، والأخرى تعود لوافدين، وتم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنها مستمرة في توسيع دوائر البحث وإجراء الفحوصات اللازمة لكل المواطنين القادمين من السفر ممن خضعوا للحجر الصحي أو الحجر المنزلي، إضافة إلى جميع المخالطين للحالات المصابة.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الحالات الـ17 التي تماثلت للشفاء، من بينهم 4 مواطنين قطريين، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 27 حالة في دولة قطر.
ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.
وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.