قطر تعلن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، و17 حالة شفاء من المرض.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيانها أن معظم حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا إلى دولة قطر، ومنها حالتان لمواطنين قطريين، والأخرى تعود لوافدين، وتم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها مستمرة في توسيع دوائر البحث وإجراء الفحوصات اللازمة لكل المواطنين القادمين من السفر ممن خضعوا للحجر الصحي أو الحجر المنزلي، إضافة إلى جميع المخالطين للحالات المصابة.

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وذكرت الوزارة في بيانها أن الحالات الـ17 التي تماثلت للشفاء، من بينهم 4 مواطنين قطريين، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 27 حالة في دولة قطر.