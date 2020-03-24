كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة الأردنية تعلن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأت السلطات الأردنية، الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات.
وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات.
وقالت أمانة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز".
ودعت المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.
وفي خطاب تلفزيوني، الاثنين، حث الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، الناس على احترام حظر التجوال.
وطالب ملك الأردن، في خطابه، الجميع بالتزام التعليمات لمواجهة كورونا، ودعا أفراد الشعب إلى عدم التنقل.
وكان وزير الصحة سعد جابر أعلن عن تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المميت، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 127.
ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.
وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.