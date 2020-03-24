كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 24/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || تفشي فيروس كورونا قد يستمر إلى شهر يوليو

نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول في البنتاجون، اليوم الثلاثاء، أن تفشي فيروس كورونا قد يستمر إلى شهر يوليو بناء على ما يحدث في الدول الأخرى. آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيطاليا تعلن تسجيل 743 حالة وفاة جديدة إيطاليا Advertisements

أعلنت إيطاليا، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 743 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6820 شخصاً. أخبار عالمية عاجلة اليوم || ترامب يعلن إلغاء صفقة تشريع فيروس كورونا المستجد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إنه ألغى مساء يوم الاثنين صفقة تشريع فيروس كورونا المستجد.

Advertisements