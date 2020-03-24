يهم المغاربة.. تركيا تقرر عدم اتخاذ أي إجراء في حق الأجانب الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح به -تفاصيل

أعلنت سفارة المغرب بتركيا، اليوم الثلاثاء، أن السلطات التركية المختصة قررت عدم اتخاذ أي إجراء في حق الأجانب ،الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها بتركيا، وذلك على إثر تفشي وباء “كورونا” المستجد.

وأفاد بلاغ للسفارة بأنه على المواطنين المغاربة المعنيين بهذا الإجراء ،الحاملين لبطاقات الإقامة التي استوفت مدة صلاحيتها أو المقبلة على ذلك، أو الذين تجاوزت إقامتهم بتركيا ثلاثة أشهر أو أوشكوا على ذلك ،إرسال نسخ لجواز السفر وصفحة ختم الدخول إلى تركيا وصورة عن بطاقة الإقامة التركية من كلتا الجهتين، بالنسبة للمغاربة الحاملين لهذه البطاقة.

وبالنسبة لأولئك الذين لم يتسن لهم بعد استصدار بطاقة إقامة،إرسال تذكرة العودة للمغرب، إذا توفرت، مع تبيان مكان إقامتهم الحالية؛ ورقم هاتف يمكن مصالح السفارة من التواصل معهم إذا اقتضى الأمر، للعنوان الإلكتروني الآتي: [email protected] .

وأضاف البلاغ أنه يتوجب الإشارة إلى “انتهاء الإقامة” في موضوع الرسالة الإلكترونية، مبرزا أنه يمكن ،من أجل الحصول على معلومات إضافية بهذا الخصوص، الإتصال بالأرقام الآتية: 0090.555.017.68.11 /0090.533.195.84.12 / 0090.553.057.59.48 / 0090.537.261.05.90 / 0090.555.037.27.43 / 0090.537.381.62.20.

وذكر البلاغ أنه يمكن لأفراد الجالية المغربية في تركيا تتبع إعلانات مصالح سفارة المملكة في أنقرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”.