إقليم شفشاون.. تساقطات مطرية تتسبب في خسائر مادية واضطرابات على مستوى المحاور الطرقية

تسببت التساقطات المطرية، التي شهدها إقليم شفشاون إلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في فيضانات واضطراب على مستوى العديد من المحاور الطرقية في الإقليم.

واجتاحت السيول الجارفة دواوير الجبهة، وأمتار، وتغسة، وسطيحات، مخلفة خسار مادية جسيمة للسكان، على مستوى التجهيزات المنزلية، والسيارات، وبعض السهول الفلاحية.

وأدت الأمطار الكثيفة، التي شهدها الإقليم إلى قطع الطريق الساحلية، الرابطة بين تطوان، والحسيمة على مستوى منطقة اسماعلة، بعد وقوع انهيار صخري، وامتلاء الطريق بكمية من الأحجار، ما تسبب في عرقلة حركة السير والجولان في المنطقة.

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وباشرت عناصر الوقاية المدنية، والسلطات المحلية، في تعبئة وسائلها المادية، والبشرية من أجل مساعدة سكان الدواوير المتضررة، والتخفيف من آثار الأمطار المتسببة في فيضانات على مستوى الإقليم.