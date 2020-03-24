الدار البيضاء.. اعتقال محتال يجمع التبرعات بداعي تقديمها للمتضررين من الأزمة كورونا

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن توقيف شخص بمدينة الدار البيضاء يمارس نشاطا احياليا يستغل فيه أوضاع الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المديرية عبر حسابها في تويتر عن توقيف الشخص المعني، وهو من ذوي السوابق القضائية، لانتحاله صفة مندوب منظمة خيرية وتعريضه لشركات ومقاولات خاصة للنصب بدعوى جمع التبرعات لفائدة الفئات الهشة التي تخضع لحالة الطوارئ الصحية.

وكان رئيس النيابة العامة، قد دعا في دورية وجهها لوكلاء المحاكم إلى العمل على التطبيق الصارم، والحازم المرسوم الخاص بحالة الطوارئ وعدم التردد في إجراء الأبحاث، وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات، التي تصل إلى علم المسؤولين، بشأن تطبيق التدابير، التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية.