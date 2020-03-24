حالة الطوارئ تخفض عدد قتلى حوادث السير بأكثر من النصف بالمناطق الحضرية للمملكة

تزامنا مع فرض حالة الطوارئ، وتقييد حرية التنقل في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، سجلت أرقام رسمية انخفاضا مهما، في عدد ضحايا حوادث السير المسجلة بالمملكة مقارنة بالأسابيع الماضية.

ولقي سبعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 919 آخرون بجروح، إصابات 32 منهم بليغة، في 713 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 مارس الجاري، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صدر مساء اليوم، ليسجل بذلك انخفاضا يتجاوز 50 بالمائة عن متوسط الأسابيع الماضية، رغم أن انطلاق تطبيق القرار تم في نهاية الأسبوع المذكور.

الأسابيع الأربعة التي سبقت إعلان حالة الطوارئ الصحية كانت قد شهدت، بترتيب الأقدم إلى الأحدث على التوالي، مقتل، 13، و19، و21 ، و13 قتيلا، في المناطق الحضرية دائما، فيما تصل الحصيلة السنوية بعموم المملكة إلى 3884 قتيلا، في 102 ألف حادثة وفق أرقام وزارة التجهيز عن 2019.

وعزا بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، الصادر اليوم الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

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وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 19 ألف و76 مخالفة، وإنجاز أربعة آلاف و645 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 14 ألف و431 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ مليونين و846 ألف و525 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 2064 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 2478 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 103 مركبة.