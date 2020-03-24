بريطانيا.. تسجيل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 422، من بين 8 آلاف حالة إصابة مؤكدة.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن المصالح الصحية أجرت فحوصات على 82 ألف شخص، وسط انتقادات بشأن انخفاض معدل الفحوصات في بريطانيا مقارنة بدول أوروبية أخرى.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون فرض، أمس الاثنين، إغلاقا شاملا في عموم المملكة المتحدة لمدة ثلاثة أسابيع في محاولة لوقف انتشار جائحة كوفيد-19.

وأغلقت الحكومة البريطانية المدارس، وشجعت الناس على العمل من المنزل وتجنب استخدام وسائل النقل العام. كما أمرت المقاهي والمطاعم وأماكن الترفيه بتعليق معظم الأعمال التجارية، لكنها سمحت لهم بتقديم خدمات الوجبات السريعة.